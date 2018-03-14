Из-за вражеского обстрела в АТО пострадал один украинский военный

07:51, 14 марта 2018
Война
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За сутки в АТО получил боевую травму один украинский боец\ / УНИАН

На Донецком направлении оккупанты вели огонь из 82 мм минометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям сил АТО неподалеку Песков. Из стрелкового оружия обстріляли защитников шахты Бутовка.

«В результате вражеского огня один украинский воин получил боевую травму. Его доставили в лечебное учреждение. Состояние здоровья нашего защитника – удовлетворительное», - отмечается в сообщении.

Как известно, 2 марта в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе объявили о полном и бессрочном перемирии с 5 марта. Представители ОРДЛО заявляли, что поддерживают режим полной тишины, однако продолжают осуществлять обстрелы.

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Теги: #АТО#Донбас