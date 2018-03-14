Из-за вражеского обстрела в АТО пострадал один украинский военный

На Донецком направлении оккупанты применили против ВСУ минометы.

За минувшие сутки, 13 марта, российско-оккупационные войска совершили четыре обстрела позиций ВСУ на Донбассе. Вследствие вражеского огня один украинский боец получил боевую травму.Как сообщает в Facebook пресс-центр Штаба АТО, на Луганском направлении противник применил гранатометы и крупнокалиберные пулеметы возле населенного пункта Луганское, а позиции рядом с Артемовым обстреливал из гранатометов и стрелкового оружия.

На Донецком направлении оккупанты вели огонь из 82 мм минометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям сил АТО неподалеку Песков. Из стрелкового оружия обстріляли защитников шахты Бутовка.

«В результате вражеского огня один украинский воин получил боевую травму. Его доставили в лечебное учреждение. Состояние здоровья нашего защитника – удовлетворительное», - отмечается в сообщении.

Как известно, 2 марта в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе объявили о полном и бессрочном перемирии с 5 марта. Представители ОРДЛО заявляли, что поддерживают режим полной тишины, однако продолжают осуществлять обстрелы.