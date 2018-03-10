Боевики продолжают сосредотачивать военную технику и вооружение в ОРДЛО - СЦКК

Украинская сторона Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон расценивает такие действия как очередной этап подготовки средств огневого поражения к их применению по позициям Вооруженных сил Украины и по мирному населению Донбасса.

Боевики продолжают сосредотачивать военную технику и вооружение на временно оккупированных территориях Донбасса.

Об этом украинская сторона Совместного центр по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК) сообщает в Facebook.

«Украинская сторона СЦКК информирует, что боевики оккупационной администрации РФ, используя «режим всеобъемлющего перемирия», который установлен с 00.01 минуты 5 марта, в нарушение Минских договоренностей продолжают скрыто сосредотачивать военную технику и вооружение на временно неподконтрольной правительству территории Украины», - сказано в сообщении.

В частности, наблюдателями Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в районе населенного пункта Бугаевка Луганской области было выявлено 15 единиц буксируемой артиллерии различного калибра, а юго-восточнее населенного пункта Кузнецы миссией были зафиксированы свежие следы тяжелых грузовиков на обеих полосах движения автодороги, ведущей к границе с Российской Федерацией. Следует отметить, что международных пунктов пропуска на данном участке дороги нет.

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Кроме того, по данным украинской стороны СЦКК, боевики НВФ продолжают оборудовать свои фортификационные сооружения на неподконтрольных правительству Украины территориях Донецкой области.

Так, на основе данных воздушного наблюдения, обнаружены недавно оборудованные боевиками позиции, протяженностью около 150 метров юго-западнее населенного пункта Зайцево, фортификационные укрепления протяженностью около 400 метров, проходящие вблизи железнодорожного полотна к северу от города Горловка, и севернее города Докучаевск.

Кроме того, по предварительной информации, рядом с железнодорожной станцией по улице Макиевской в г. Дебальцево были обнаружены 2 единицы САУ.

Украинская сторона СЦКК отмечает: подобные действия со стороны оккупационной администрации Российской Федерации следует расценивать, как очередной этап подготовки средств огневого поражения к их применению по позициям Вооруженных сил Украины и по мирному населению Донбасса в нарушение Минских договоренностей.

«Как правило, пророссийские наемники активизируют свою деятельность именно после прибытия на временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей так называемого «гуманитарного конвоя» из Российской Федерации, тем самым подвергая опасности мирное население практически по всей линии разграничения», - сказано в сообщении.

Украинская сторона СЦКК расценивает указанное как полную заинтересованность главарей оккупационной администрации РФ в дальнейшем обострении конфликта и явное нежелание соблюдать требования актов международного права, Минских договоренностей по отводу тяжелой техники и вооружения от линии соприкосновения сторон в определенные места хранения.