В ГПУ рассказали об очередной порции доказательств причастности РФ к войне на Донбассе

Собранные Генпрокуратурой Украины доказательства будут использованы в международных судебных инстанциях.

Генеральная прокуратура Украины передала Министерству иностранных дел для использования в международных судебных инстанциях очередные доказательства финансирования Россией боевиков на Донбассе.

Об этом сообщает Отдел связей с общественностью и СМИ Генеральной прокуратуры Украины.

"Досудебным расследованием установлено, что 20 июля 2017 года около 4 часов 15 минут боевиками "1-го армейского корпуса народной милиции" террористической организации «ДНР», при финансовом и материальном обеспечении представителями власти и командования вооруженных сил Российской Федерации, была предпринята попытка прорыва на позиции вооруженных сил Украины вблизи города Красногоровка Донецкой области", - говорится в сообщении.

"По результатам боевого столкновения ликвидированы четверо участников диверсионно-разведывательной группы 2-го стрелкового батальона 100 омсбр 1-го армейского корпуса террористической организации "ДНР", один из которых является гражданином Российской Федерации", - подчеркивают в ГПУ. Во время этого боевого столкновения погибли трое военнослужащих Вооруженных сил Украины.

"В ходе осмотра места происшествия обнаружено большое количество огнестрельного оружия и взрывных устройств, в том числе подствольный гранатомет, калибра 40 мм, который, согласно заключению эксперта, является 40-миллиметровым подствольным гранатометом 6Г34 (ГП-34) промышленного производства, предназначенным для стрельбы 40-миллиметровыми дульнозарядными безгильзовыми выстрелами ВОГ-25, ВОГ-25П. Согласно информации Министерства обороны Украины, этот подствольный гранатомет 6Г34 (ГП-34) стоит на вооружении вооруженных сил Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Установлено, что "ликвидированные участники диверсионно-разведывательной группы были одеты в военную амуницию (бронежилеты, военные шлемы и т.д.), изготовленную на территории Российской Федерации (Казань, Ростов-на-Дону и др.)".

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"Согласно заключению судебной инженерно-технической экспертизы, шлемы защитные, изъятые в ходе осмотра места боестолкновения, являются шлемами промышленного производства ШБМ-Л, ШБМ-П, 6Б27, страной-производителем которых является Российская Федерация", - говорится в сообщении.

В ходе осмотра места столкновения у участников диверсионно-разведывательной группы также обнаружен и изъят ряд медицинских препаратов, страной происхождения которых является РФ.

"Полученные доказательства финансирования Российской Федерацией незаконных вооруженных формирований на территории Донецкой области переданы в Министерство иностранных дел Украины для использования в международных судебных инстанциях", - отметили в Генпрокуратуре.