На Донетчине нашли очередные доказательства причастности РФ к войне на Донбассе (фото)

В результате совместных мероприятий правоохранители обнаружили вблизи трассы Бугас - Новотроицкое тайник с боеприпасами с российским маркировкой.

На подконтрольной территории Донецкой области выявлено около 10 фугасов российской маркировки, которые могли быть использованы для террористических действий на трассе Бугас - Новотроицкое.

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Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

«Возможные террористические действия, которые, скорее всего, готовились российскими наемниками на подконтрольной Украине территории, предотвратили оперативники Донецко-Луганского регионального управления Государственной пограничной службы и сотрудники СБУ в Донецкой области», - говорится в сообщении.

В результате совместных мероприятий правоохранители выявили неподалёку от трассы Бугас - Новотроицкое тайник с боеприпасами. «В нём находилось около 10 фугасов. Обнаруженные боеприпасы имеют маркировку РФ и могли предназначаться для поражения движущейся цели на этом же направлении», - говорится в сообщении.

По этому маршруту регулярно перемещаются транспортные средства с гражданским населением, представителями международных организаций и перемещаются украинские военнослужащие.

На месте работают полиция и ГСЧС.