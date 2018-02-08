На Донетчине нашли очередные доказательства причастности РФ к войне на Донбассе (фото)

16:53, 08 февраля 2018
Война
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На месте работают полиция и ГСЧС / фото dpsu.gov.ua

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Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

«Возможные террористические действия, которые, скорее всего, готовились российскими наемниками на подконтрольной Украине территории, предотвратили оперативники Донецко-Луганского регионального управления Государственной пограничной службы и сотрудники СБУ в Донецкой области», - говорится в сообщении.

В результате совместных мероприятий правоохранители выявили неподалёку от трассы Бугас - Новотроицкое тайник с боеприпасами. «В нём находилось около 10 фугасов. Обнаруженные боеприпасы имеют маркировку РФ и могли предназначаться для поражения движущейся цели на этом же направлении», - говорится в сообщении.

фото dpsu.gov.ua

По этому маршруту регулярно перемещаются транспортные средства с гражданским населением, представителями международных организаций и перемещаются украинские военнослужащие.

На месте работают полиция и ГСЧС.

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Теги: #война на Донбассе#доказательства агрессии РФ