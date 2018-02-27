Кровавый обстрел Мариуполя в 2015 году: трем офицерам РФ и украинцу объявили подозрение

Генеральной прокуратурой Украины сообщено о подозрении и инициировано специальное досудебное расследование в отношении трех офицеров Вооруженных Сил Российской Федерации и гражданина Украины.

Генеральная прокуратура Украины объявила подозрение трем офицерам Российской Федерации и украинцу, который перешел на сторону контролируемых Россией боевиков, в деле об обстреле Мариуполя, что привело к гибели 30 мирных граждан.

Об этом сообщает Отдел связей с общественностью и СМИ ГПУ.

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"Генеральной прокуратурой Украины сообщено о подозрении и инициировано специальное досудебное расследование в отношении трех офицеров Вооруженных Сил Российской Федерации и гражданина Украины, который находился в составе отдельного мотострелкового корпуса террористической организации «ДНР», причастных к артиллерийскому обстрелу микрорайона Восточный Орджоникидзевского района Мариуполя, в результате которого погибли 30 человек, получили телесные повреждения различной степени тяжести 119 человек, повреждены жилые и нежилые дома в Мариуполе, а также рынки «Киевский», «Денис» в Орджоникидзевском районе Мариуполя", - говорится в сообщении.

В этой связи сказано, что действия указанных лиц квалифицированы по ч. 3 ст. 258 (террористический акт) , ч. 1 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны), ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации), ч. 2 ст. 437 (планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны) УК Украины.

Продолжается досудебное расследование.