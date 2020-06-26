Первый после карантина чартер с украинскими туристами вылетел в Албанию (фоторепортаж, видео)

Албания стала первым зарубежным туристическим направлением, куда отправились украинские туристы.

Из столичного аэропорта "Киев" 26 июня 2020 года вылетел первый туристический послекарантинный чартер из Украины в Албанию, говорится в сюжете ТСН.

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В обеих странах действует так называемый зеленый коридор. Поэтому в аэропорту собрались те, кто решился на такое путешествие.

Рейс в столицу Албании Тирану вылетел из Киева в 10:25 после прохождения всех необходимых процедур.

Отметим, Албания стала первым зарубежным туристическим направлением, куда отправились украинские туристы.

Как сообщал УНИАН.Туризм, также с 1 июля украинцы смогут полететь на отдых в Египет и Турцию.

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