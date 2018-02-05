"Огненные" лица и роскошные наряды: потрясающие фото Венецианского карнавала

В Венеции стартовал ежегодный карнавал - один из старейших в мире, который продлится до 13 февраля.

В Венеции стартовал ежегодный карнавал - один из старейших в мире. Он продлится до 13 февраля и завершится за 40 дней до Пасхи, после чего начнется Великий пост.

Потрясающие фото Венецианского карнавала опубликовало агентство Reuters.

Стартовал праздник на главной площади Святого Марка, на которую по традиции с крыши собора на троссе спустилась девушка-ангел. Это переодетая в пышное платье и парик венецианка, которую специально отобрали, чтобы представлять город. Вслед за ней двинулась целая процессия девушек, которые впоследствии смешались с толпой туристов.

Большинство туристов к празднику также приготовились, спрятав лицо под масками и надев шляпы. В конце карнавала - через две недели - именно среди них выбируть пару наиболее красиво одетых.