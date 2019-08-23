В Львове красочным маршем в народных костюмах стартовал фольк-фест "Этновир" (фоторепортаж)

Фестиваль продлится до воскресенья, 25 августа.

Во Львове 22 августа 2019 года красочным маршем в народных костюмах стартовал Международный фольклорный фестиваль «Этновир», который продлится в городе до воскресенья, 25 августа.

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Как сообщается на сайте Львовского городского совета, фестиваль «Этновир» уже традиционно является одним из центральных событий празднования Дня Независимости Украины во Львове.

В марше-параде «Этновира» традиционно принимают участие представители всех стран-участников фестиваля. В этом году они приехали из Латвии, Франции, Польши, Словении, Панамы и Украины. Парад прошел по центральным улицам Львова: пл. Музейная — ул. Федорова — вул. Русская — пл. Рынок. Парад закончился на главной сцене фестиваля, где и состоялось официальное открытие «Этновира».

Подробнее с программой мероприятия можно ознакомиться на сайте.