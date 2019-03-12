"Мучные войны" в Греции: сквозь цветные облака в Великий пост (фоторепортаж)

В так называемый "чистый понедельник" улицы небольшого городка Галаксиди растворяются в облаках цветной муки.

В небольшом греческом городке Галаксиди, в 200 километрах от Афин, ежегодно в первый понедельник Великого поста проходит так называемая "мучная война".

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По давней традиции, в этот день, который еще называют "чистый понедельник", улицы города растворяются в облаках цветной муки, которой люди посыпают друг друга, чтобы "очистить тело и дух".

Для этого ежегодно местные власти даже выделяет несколько тонн муки. В то же время местные магазины и кафе в этот день закрываются, а витрины прикрывают специальной защитной пленкой. Тоже самое делают и владельцы окрестных домов.

Готовятся к "побоищу" горожане и самостоятельно - запасаются мукой, готовят карнавальные костюмы, а также шлемы и маски.

По самой распространенной версии, традиция возникла в начале 19 века, когда в Греции господствовала Османская империя. Местные жители, исповедовавшие христианство, решили дать отпор оккупантам, которые запретили им проводить традиционный карнавал. Поэтому горожане разрисовали свои лица пеплом и устроили танцы посреди улицы. Впоследствии попел заменили мукой.

Как сообщал УНИАН.Туризм, традиционно в Европе в конце февраля - начале марта идет пора карнавалов. В частности, один из последних из них стартовал на этой неделе в швейцарском Базеле.