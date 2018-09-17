В Черновцах прошел этно-фестиваль свадебных традиций (фоторепортаж)
12:23, 17 сентября 2018Фотоотчеты
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Гостей фестиваля познакомили с традиционными украинскими свадебными обрядами.
В Черновцах 16 сентября 2018 года прошел этно-фестиваля "Осень свадебная".
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Праздник прошел на территории Черновицкого областного государственного музея народной архитектуры и быта.
Гости фестиваля имели возможность понаблюдать за костюмированной демонстрацией традиционных украинских свадебных обрядов.
Как сообщал УНИАН, также на прошлых выходных во Львове фестиваль кофе собрал тысячи туристов.
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