В Литве назвали возможную дату возобновления сообщения с Украиной

Все будет зависеть от ситуации с распространением коронавируса, отметил министр.

Литва может открыть границу для Украины и Грузии с июля.

Об этом заявил министр иностранных дел республики Линас Линкявичюс, пишет Delfi.

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"С первого июля, вероятно, откроются определенные маршруты вне Шенгена, но делать это массово было бы неосмотрительно – такого точно не будет. Мы надеемся, что с Грузией, Украиной, возможно, сможем завязать отношения, как мы представляем, например с Израилем, но в последнее время там ситуация ухудшилась", – сказал министр.

По его словам, Литва в вопросе прибытия в страну применяет критерий не более 25 случаев коронавируса на 100 тысяч жителей, и в страну пока не впускают жителей Швеции, Португалии, Соединенного Королевства.

Как сообщал УНИАН, 15 мая Латвия, Литва и Эстония открыли между собой границы, таким образом ослабляя ограничения на передвижение, введенные во время карантина.

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