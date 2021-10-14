При этом "шведские столы" будут сервироваться с соблюдением мер профилактики COVID-19.

Все заведения общественного питания в Дубае могут возобновить сервировку блюд в формате "шведского стола".

Данный способ сервировки бранчей, или обедов, был запрещен из-за коронавируса. Теперь, когда число выявленных случаев заражения коронавирусом снижается, рестораны смогут возобновить работу в допандемийном формате, говорится в новом циркуляре Дубайского муниципалитета.

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В циркуляре муниципалитета однако отмечается, что бранчи будут сервироваться с соблюдением мер профилактики COVID-19. В их числе – наличие дозаторов с санитайзерами в каждой секции "шведского стола", регулярная смена столовых приборов, включая тех, что предназначены для раздачи, передают russianemirates.com.

Как сообщал УНИАН, ранее в Дубае разрешили ночным клубам возобновить работу в режиме, действовавшем до пандемии COVID-19. Ночные заведения могут принимать гостей до 03:00. На входе у посетителей не спрашивают сертификат о вакцинации против коронавируса. Барам, в свою очередь, разрешили сервировать алкоголь на стойках.

В ресторанах безопасная дистанция между столами была сокращена с двух до 1,5 метров. За каждый стол разрешается сажать до 10 гостей. Максимально разрешенная заполняемость заведений повысилась до 80%. Ресторанам и кафе также разрешено работать до 03:00, но гости не могут проводить в них более трех часов подряд.

Автор: Ирина Погорелая