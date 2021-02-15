Украинцы третий день не могут покинуть остров из-за сломанного самолета.

Почти две сотни украинских туристов, застрявших в Занзибаре за неисправности самолета, вернутся на родину рейсом через турецкую Анталию.

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Об этом в Facebook сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

«Информирую по проблеме вылета самолета SkyUp из Занзибара. От турецкой стороны получили необходимое разрешение вылета на Анталию и далее на Киев. Скоро всех вернем», - написал он.

Информирую по проблеме вылета самолета SkyUp из Занзибара. От турецкой стороны получили необходимое разрешение вылета на... Опубликовано Vladyslav Kryklii Понедельник, 15 февраля 2021 г.

Украинские туристы на Занзибаре

О том, что на Занзибаре застряли украинские туристы стало известно сегодня. По сообщению пресс-секретаря Министерства иностранных дел Олега Николенко, почти 180 украинских туристов застряли на острове. Украинцы третий день не могут покинуть его из-за сломанного самолета.

Примечательно, что среди пассажиров оказались председатель Государственной миграционной службы (ГМС) Максим Соколюк и его невеста Анастасия Зинченко, которая прославилась тем, что в начале пандемии коронавирус затряла в Ухане, потому что отказалась лететь домой без своей собачки.

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Автор: Дмитрий Захаров