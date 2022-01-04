Медленнее всего авиационная отрасль восстанавливается в Великобритании, Финляндии и Ирландии.

Украина вошла в ТОП-5 стран по восстановлению авиатрафика.

Об этом сообщает Avianews.com cо ссылкой на Евроконтроль, который объединяет провайдеров аэронавигации.

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Среди стран, которые входят в Евроконтроль, наибольшее восстановление трафика в 2021 году по сравнению с 2019 годом продемонстрировали Албания (-8% по сравнению с 2019 годом), Босния и Герцеговина (-20%), Армения (-22%), Украина (-26%) и Греция (-27%).

Медленнее всего авиационная отрасль восстанавливается в Великобритании, Финляндии и Ирландии. В этих странах число перелетов в 2021 году было меньше на 62% по сравнению с 2019 годом.

Украина и авиатрафик:

Государственное предприятие обслуживания воздушного движения Украины "Украэрорух" уполномочено государственным регулирующим органом гражданской авиации выполнять аэронавигационное обслуживание в воздушном пространстве Украины.

В состав "Украэроруха" входят Украинский центр планирования использования воздушного пространства Украины и регулирования воздушного движения ("Украэроцентр"), Служба аэронавигационной информации (САИ), авиакомпания "Украэрорух", Учебно-сертификационный центр "Украэроруха" и 7 региональных структурных подразделений.

В октябре 2021 года "Украэрорух" обеспечил 25 тыс. 090 рейсов, что составляет 83,8% от октябрьского объема докризисного 2019 года.

Авиатрафик над Украиной в ноябре достиг 87% от докризисного уровня.