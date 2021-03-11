Британское издание советует туристам в этом году попробовать спуститься по Днепру из Киева до Одессы, чтобы насладиться украинскими видами.

От глубин Амазонки до великолепия Нила – британское издание The Telegraph составило список из 30 круизов по рекам мира, в которые стоит отправиться этим летом. И среди рекомендованных направлений есть и Украина.

"Казацкие всадники, размахивая саблями, добавляют боевого привкуса этому 12-дневному открытию вдоль Днепра через сердце Украины. Проход водами от Киева до Одессы усеян похожими на луковички куполами соборов и византийскими иконами, которые обозначают столетия истории. А острова и озера Днепровской дельты – это сундук с сокровищами дикой природы», - пишет The Telegraph.

Издание добавляет, что Одесса усеяна архитектурными жемчужинами. И если кто-то чувствует себя особенно энергичным, ему стоит пробежаться по знаменитой Потемкинской лестнице (а ступенек аж 192), которая соединяет море и город.

Читайте такжеCNN: В Италии до сих пор есть 5 райских островов, свободных от коронавирусаТакже среди рекомендованных речных путешествий издания - круиз к Черному морю продолжительностью 14 дней, который пролегает через семь стран вдоль реки Дунай. Все начинается в Германии. Отсюда маршрут пролегает через Австрию, Словакию, Венгрию, Сербию, Болгарию и Румынию. По дороге можно рассмотреть величественные столицы с дворцами и замками, склоны долины Вахау и величественные железные ворота, за которыми лежит тропа через Карпатские горы.

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Перевод: Лесь Дымань