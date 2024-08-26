На момент инцидента в пещере находились 25 туристов.

В Исландии в результате обрушения ледяной пещеры погиб турист, еще двое пропали без вести.

Как пишет Sky News со ссылкой на данный местной полиции, группа из 25 туристов совершала организованный тур по леднику Брейоамеркурйекюдль на юге страны, когда внутри пещеры обрушилась стена льда.

"Группа из 25 иностранных туристов нескольких национальностей исследовала ледяную пещеру, когда произошел несчастный случай", – заявили в полиции.

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На данный момент проводится сложная операция с участием около 200 человек, чтобы попытаться спасти двух туристов, которые, как полагают, оказались в ловушке подо льдом.

Еще один человек, получивший серьезные травмы, был доставлен вертолетом в больницу. Сообщается, что его состояние стабильное.

Полиция расследует инцидент как несчастный случай.

Как сообщал УНИАН, ранее стало известно, что на популярном курорте в Таиланде оползень убил 13 человек, среди них – россияне.

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