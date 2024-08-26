Трагедия произошла на острове Пхукет.

На популярном среди туристов тайском курортном острове Пхукет произошел оползень. Под землей заживо погребенными оказались 13 человек, среди которых двое россиян. Об этом сообщает Reuters.

Как сообщается, сильные дожди на прошлой неделе вызвали оползни около Большого Будды - популярного туристического места на юге страны.

Кроме россиян погибли 9 рабочих из Мьянмы, а двое других были тайцами. Около 20 человек получили ранения, а 209 домохозяйств пострадали от оползня.

Видео дня

По данным агентства, в настоящее время проводится масштабная очистка места трагедии.

Сильные наводнения обрушились на священный город в Саудовской Аравии - что известно

Медина - второй по святости город в исламе после Мекки - затопило. Всего за один день в городе выпало годовое количество осадков, что и вызвало сильные наводнения.

Воды на улицах было настолько много, что она с легкостью уносила с собой легковые автомобили.

Местные жители в соцсетях высказали обеспокоенность по поводу того, что причиной наводнения в пустынном регионе может быть засев облаков.

Отметим, что лето в Медине очень жаркое, температура часто превышает +40°C. Осадки в Медине редки, в среднем менее 60 мм в год, а выпадают преимущественно в зимние месяцы.

Вас также могут заинтересовать новости: