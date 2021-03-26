Согласно планам, курортный остров откроется для привитых туристов на три месяца раньше, чем другие территории Таиланда.

Туристы, сделавшие прививку от коронавируса, с 1 июля смогут прибыть на остров Пхукет в Таиланде без пребывания на карантине.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление министра туризма Таиланда Пхипата Ратчакитпракарна.

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Согласно планам, курортный остров откроется для привитых туристов на три месяца раньше, чем другие территории Таиланда.

По словам Ратчакитпракарна, премьер-министр страны Прают Чан-Оча одобрил план открытия Пхукета на заседании комиссии по экономическим вопросам. После того как сценарий будет опробован на территории Пхукета, его планируют распространить на остров Самуй и другие территории, популярные среди туристов.

Глава туристической ассоциации Пхукета Бхуммикити Руктаенгам оценивал экономический эффект от открытия острова более чем в 30 млрд тайских бат ($971 млн). До возобновления туристического потока на Пхукет планируется привить по меньшей мере 70% жителей острова.

Таиланд и коронавирус

Чрезвычайное положение из-за распространения коронавируса было объявлено в Таиланде ровно год назад.

Ранее власти страны предлагали организовать места прохождения обязательного карантина на яхтах.

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Автор: Елена Коваленко