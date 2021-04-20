Рейсы будут выполняться по вторникам, четвергам и воскресеньям.

Украинская авиакомпания SkyUp Airlines с 24 июня запускает рейсы из Киева в Лондон (Великобритания) и уже начала продажу билетов на это направление.

Об этом сообщила пресс-служба перевозчика на своей странице в соцсети Facebook.

Отмечается, что рейсы будут выполняться по вторникам, четвергам и воскресеньям.

Пресс-служба подчеркнула, что авиакомпания будет летать в лондонский аэропорт "Лутон", который расположен в 50 км от Лондона.

Читайте такжеSkyUp закрывает продажу билетов на рейсы из Украины в Европу (обновлено)

Новые направления SkyUp

Авиакомпания с 27 мая запускает рейсы из Львова в Ларнаку (Кипр) и из Киева в Измир (Турция).

Ранее Государственная авиационная служба Украины разрешила украинской авиакомпании SkyUp Airlines осуществлять три новых регулярных рейса: из Киева в Бодрум (Турция), Хельсинки (Финляндия) и из Львова в Баку (Азербайджан).

Авиакомпания SkyUp зарегистрирована в Киеве в 2016 году, ее учредителем является компания "ACS-Украина" Татьяны Альбы и Юрия Альбы, которым также принадлежит туроператор Join Up.

Читайте свежие новости туризма, ищите идеи для путешествий и смотрите живописные фото со всего мира на Телеграм-канал УНИАН.Туризм.

Автор: Павел Степанец