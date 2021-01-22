Власти Кипра сняли ограничения на авиасообщение с 56 странами мира.

Кипр планирует открыть свои аэропорты для посетителей из всех стран с 1 марта.

Об этом сообщается на сайте министерства туризма Кипра 15 января.

В список 56 стран входят страны ЕС и Европейской экономической зоны, Украина, Великобритания и некоторые другие.

Все страны, с которыми Кипр имеет авиасообщение, разделят на несколько категорий: "зеленую", "оранжевую" и "красную".

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Какие будут требования для приезда на Кипр

Туристам из стран "зеленой" зоны не нужно иметь с собой результаты теста на коронавирус COVID-19.

Туристы из "оранжевой" зоны должны будут во время прибытия на Кипр иметь отрицательный тест.

Туристы из "красной" зоны будут обязаны сдавать тест как перед полетом на Кипр, так и по прибытии.

Список стран той или иной зоны могут изменять в зависимости от эпидемиологической ситуации.

Ситуация с коронавирусом на Кипре

Всего на Кипре подтвердили почти 30 тысяч случаев коронавируса, 178 - летальные.

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Автор: Олег Давыгора