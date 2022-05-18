Музей архитектуры и быта под открытым небом будет работать ежедневно с 9:00.

Национальный музей народной архитектуры и быта Украины "Пирогово" в Киеве 18 мая 2022 года, в Международный день музеев, снова открывается для посетителей.

Об этом говорится в сообщении на странице музея в Facebook.

График работы музея "Пирогово":

понедельник-пятница с 9:00 до 16: 00

суббота-воскресенье с 9:00 до 18: 00

График работы экспозиций музея "Пирогово":

понедельник, четверг, пятница с 9:00 до 16: 00

суббота-воскресенье с 9:00 до 18: 00

вторник-среда – интерьеры закрыты для осмотра

Также сообщается, что 18 мая в честь Международного дня музеев вход в музей будет бесплатным с 9:00 до 15:00.

Отметим, Национальный музей народной архитектуры и быта Украины (также популярные названия, происходящие от названия одноименного села – "Пирогов", "Музей под открытым небом в Пирогово") был основан в 1969 году, а для посетителей официально открылся в 1976 году.

На площади 133,5 га здесь хранится 275 архитектурных экспонатов народного строительства XVI-XX веков, собранных в разных регионах Украины, и еще более 70 тысяч предметов быта, произведений народного искусства, орудий труда и тому подобное. Самыми интересными из экспонатов оборудованы интерьеры зданий.

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