Традиционно в этот день двери музеев открываются для всех желающих.

Музеи хранят историю народа, его культуру и память. В этом месте можно узнать ответы на многие важные вопросы и понять, чем жили люди в прошлых веках. Почтить важность и значимость музеев призван международный праздник 18 мая. В этот день музеи по всему миру бесплатно работают для посетителей, проводят необычные выставки и культурные мероприятия, показывают новые экспонаты.

История Дня музеев

Читайте такжеДень ангела Ирины: лучшие поздравления и пожелания в стихах, прозе и открыткахЕжегодно Международный день музеев принято отмечать 18 мая. Учрежден праздник в 1977 году по решению Генеральной конференции Международного совета музеев. До основания праздника неофициально дни музеев отмечали в Европе и Российской Империи для просветительства населения. С 1992 года праздник ежегодно имеет новый лозунг и тематику мероприятий.

Главные традиции праздника

В этот день музеи страны подготавливают необычные мероприятия для гостей, а вход часто бесплатный. Такая традиция призвана популяризировать посещение музеев. День музеев в Киеве предложит гостям множество вариантов интересного досуга.

К примеру, необычная выставка с интерактивными элементами планируется в Музее науки. "Шоколадный дом" подготовит тематические мероприятия и угощение горячим шоколадом. Множество экскурсий также проводится в Национальном художественном музее Украины.

Лучший способ отметить этот праздник - посетить интересную выставку всей семьей. В День музеев каждый человек сможет найти квест, мастер-класс или презентацию себе по вкусу, а также привлечь к досугу детей.

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Автор: Екатерина Пулатова