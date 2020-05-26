цей матеріал доступний українською

Италия открыла Помпеи для туристов после карантина

14:03, 26 мая 2020
Новости туризма
60 0
Италия открыла Помпеи для туристов / фото ua.depositphotos.com

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Le Figaro.

В Италии возобновляет работу музей-руины древнеримского города Помпеи после двухмесячного карантина. На входе посетителям проводят температурный контроль и дезинфекцию рук. Первое время после открытия передвигаться по территории музея можно будет только по четко определенному маршруту, а вход разрешен только в отдельных зданиях, размер которых позволяет соблюдать дистанцию.

Читайте такжеВот древней Италии до современной: увидеть Помпеи и Неаполь за два дня

По словам репортеров, сегодня в музее "журналистов и гидов значительно больше, чем посетителей".

С 9 июня количество маршрутов расширят. Купить билет можно будет только онлайн, выбрав время визита - такие меры позволят четко ограничить количество посетителей.

Помпеи - древнеримский город в пределах современной коммуны Помпеи неподалеку от Неаполя. Город погиб в результате извержения Везувия в 79 году, оказавшись под тоннами вулканической пыли. После археологических раскопок в течение XVIII-XX веков и обустройства музея под открытым небом Помпеи стали вторым самым посещаемым историческим памятником Италии.

Как сообщал УНИАН, в феврале в Италии, после шести лет реставрации, вновь открыли для туристов здания уничтоженного два тысячелетия назад города Помпеи.

Читайте свежие новости туризма, ищите идеи для путешествий и смотрите живописные фото со всего мира на Телеграм-канал УНИАН.Туризм.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter