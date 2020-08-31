Wizz Air отменил 60 рейсов на сентябрь.

Венгерский лоукостер Wizz Air отменил все рейсы между Украиной и Венгрией на сентябрь.

Об этом сообщает lowcost.ua.

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Причина отмены рейсов

Отмена рейсов связана с запретом на въезд иностранцев в Венгрию, который вступает в силу с 1 сентября.

Запрет вводят из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в стране.

Всего в связи с запретом Wizz Air отменяет более 60 рейсов из аэропортов Будапешта и Дебрецена.

Отмененные рейсы

Wizz Air отменяет такие рейсы из Украины в Венгрию:

Киев — Будапешт до 30 сентября

Львов — Будапешт до 1 октября

Запорожье — Будапешт до 2 октября

Одесса — Будапешт до 2 октября

Харьков — Будапешт до 3 октября

Хронология событий

Wizz Air с 1 мая ввела новые правила во время полетов на период пандемии коронавируса.

29 апреля 2020 года Wizz Air заявил о том, что откроет базу в аэропорту «Львов» и запускает 7 новых маршрутов из Украины

3 августа 2020 года Wizz Air отменила рейсы из Украины в Эстонию через день после возобновления.

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Автор: Елена Коваленко