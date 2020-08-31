Венгерский лоукостер Wizz Air отменил все рейсы между Украиной и Венгрией на сентябрь.
Об этом сообщает lowcost.ua.
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Причина отмены рейсов
Отмена рейсов связана с запретом на въезд иностранцев в Венгрию, который вступает в силу с 1 сентября.
Запрет вводят из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в стране.
Всего в связи с запретом Wizz Air отменяет более 60 рейсов из аэропортов Будапешта и Дебрецена.
Отмененные рейсы
Wizz Air отменяет такие рейсы из Украины в Венгрию:
Киев — Будапешт до 30 сентября
Львов — Будапешт до 1 октября
Запорожье — Будапешт до 2 октября
Одесса — Будапешт до 2 октября
Харьков — Будапешт до 3 октября
Хронология событий
- Wizz Air с 1 мая ввела новые правила во время полетов на период пандемии коронавируса.
- 29 апреля 2020 года Wizz Air заявил о том, что откроет базу в аэропорту «Львов» и запускает 7 новых маршрутов из Украины
- 3 августа 2020 года Wizz Air отменила рейсы из Украины в Эстонию через день после возобновления.
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