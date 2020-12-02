С 16 по 18 декабря архитектурный памятник будет открыт с 10:30 до 17:15.

Эйфелева башня в Париже возобновит работу с 16 декабря 2020 года.

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С 16 по 18 декабря архитектурная достопримечательность будет открыта с 10:30 до 17:15, с 18 декабря до 3 января - с 9:30 до 17:15. И с 4 января - с 10:30 до 17:15.

Указывается, что часы работы могут измениться в течение января в зависимости от распоряжений правительства.

Также Эйфелева башня ограничивает количество посетителей в лифтах и на каждом этаже, а также обеспечивает ежедневную уборку и дезинфекцию общественных помещений.

Посетители должны будут носить маски, соблюдать дистанцию и дезинфицировать руки.

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Автор: Людмила Жерновская