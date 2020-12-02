Эйфелева башня в Париже возобновит работу с 16 декабря 2020 года.
Читайте такжеОман возобновляет выдачу виз для туристовОб этом сообщается на сайте башни.
С 16 по 18 декабря архитектурная достопримечательность будет открыта с 10:30 до 17:15, с 18 декабря до 3 января - с 9:30 до 17:15. И с 4 января - с 10:30 до 17:15.
Указывается, что часы работы могут измениться в течение января в зависимости от распоряжений правительства.
Также Эйфелева башня ограничивает количество посетителей в лифтах и на каждом этаже, а также обеспечивает ежедневную уборку и дезинфекцию общественных помещений.
Посетители должны будут носить маски, соблюдать дистанцию и дезинфицировать руки.
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