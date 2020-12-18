Возле памятника также установили рождественскую звезду.

Малышей-основателей на Почтовой площади в Киеве переодели ко Дню Святого Николая в ангелов.

Об этом сообщает Сегодня.

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Переодевание Кия, Щека, Хорива и Лыбедь заняло у авторов памятника всего полчаса.

Традиция "утеплять" бронзовых малышей существует уже два последних года. За это время они побывали в роли, в частности, украинцев в период пандемии в масках, казаков с шароварами и вышиванками.

Княжна Лыбидь на этот раз получила полушубок, платье, яркий платок и теплые носки. А вот ее братьев-князей нарядили в рождественских ангелов с крыльями и нимбами.

"Нам всем очень не хватает добра и теплоты, особенно во время пандемии. Грядущие праздники очень важны – как победа света над тьмой. Мои малыши дарят киевлянам и гостям столицы позитив. Мне хочется, чтобы его было еще больше и хватало всем нам", – добавил автор Владимир Журавель.

Возле памятника также установили рождественскую звезду.

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Автор: УНИАН