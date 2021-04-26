В покинутой зоне отчуждения продолжает кипеть жизнь.

26 апреля 1986 года произошла авария на четвертом энергоблоке Чернобыльской АЭС. Эта крупнейшая катастрофа в истории атомной энергетики превратила город Припять в зону отчуждения. Спустя 35 лет после аварии Чернобыль стал одним из самых известных мест в Украине. О случившемся на атомной электростанции рассказывают десятки фильмов и сериалов, а Припять стала популярным туристическим направлением. В 35 годовщину аварии вспоминаем, как выглядит Чернобыль в наши дни.

Зона отчуждения сегодня

Покинутая и разрушенная Припять сильно изменилась под влиянием природы. Город-призрак застыл в 1986 году. В городе остались социалистические памятники и вывески, разрушенные дома и брошенные здания. Чернобыль в 2021 году нельзя назвать полностью безлюдным. Здесь работают кафе и отели, проводятся туры, а на территории станции проводятся работы. В селах поблизости Припяти живут семьи.

Несмотря на огромный экологический ущерб от аварии, природа здесь постепенно восстанавливается. По всей зоне отчуждения растут деревья и кусты. В регионе появилось много диких животных: здесь водятся вепри, волки, медведи, рыси и олени. После изучения звериных троп и наблюдения из вертолетов стало известно, что животных здесь проживает примерно столько же, как в природных заповедниках.

Большая часть бывших жилых домов и административных зданий полностью разрушена. Мебели и предметов интерьера в Припяти практически не осталось. Что-то было украдено мародерами, а что-то разрушила природа. Однако здесь всё еще остались места, посещаемые туристами.

Читайте такжеЛетних отдых 2021: Ляшко советует украинцам отдыхать на родинеТуристам в Припяти может быть интересно кладбище роботизированной техники. Здесь на двух огромных полях хранится техника, которая использовалась в ликвидации последствий аварии. Однако большая часть уже утилизирована. Ещё одно интересное место - бассейн «Лазурный», который продолжал работать даже спустя несколько лет после аварии.

Другое атмосферное место для посещения - заброшенный грузовой порт. Здесь находятся ржавые портовые краны и небольшое кладбище суден. Посещаемым местом также является медсанчасть №126 г. Припяти. Сюда поступали первые пострадавшие от аварии и пожарные. По всей больнице разбросаны матрасы, кушетки, лекарства и личные вещи пожарных, которые тушили пожар на АЭС.

Особенно жутко выглядят покинутые школы и детские сады. Они будто застыли во времени: повсюду раскиданы игрушки, школьные принадлежности и личные вещи детей. Эти места входят практически в любой тур по зоне отчуждения.

Можно ли попасть в зону отчуждения

Сталкеры и экстремалы часто проникают в Припять самостоятельно, однако за это предусмотрен штраф. К тому же многие места по сей день имеют высокий уровень радиационного загрязнения. Сегодня посетить территорию можно по легальным турам в зону отчуждения. Однако не все места открыты для экскурсии и считаются безопасными.

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Автор: Екатерина Пулатова