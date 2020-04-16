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Лувр Абу-Даби запускает виртуальные экскурсионные туры

11:43, 16 апреля 2020
Новости туризма
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Любители искусства могут скачать мобильное приложение и насладиться экскурсиями \ getyourguide.ru

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Все любители искусства могут скачать мобильное приложение и насладиться профессиональными экскурсиями на семи языках.

В настоящее время в приложение загружены более 150 аудиоклипов, в каждом из них – увлекательные истории от грамотно курируемых выставок. Загрузить приложение можно через Apple Store и Google Play и, вооружившись наушниками, погрузиться в культуру древней Месопотамии или Китая, узнать о происхождении статуи Осириса или танцующего Шивы, передают russianemirates.com.

В дни домашнего карантина и самоизоляци ценители могут стать настоящими знатоками искусства и открыть для себя древние реликвии или попытаться разобраться в течениях современного искусства.

В приложение также загружены видеозаписи – на одном из них можно лицезреть процесс строительства самого музея, длившегося восемь лет, и возведение его уникальной крыши.

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