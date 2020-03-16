Украина просит Польшу восстановить пешеходный переход на границе – Кулеба

По словам министра, учитывая экономические возможности многих людей, им бы было легче пешком пересечь границу.

Украина ведет переговоры с Польшей с целью восстановления пешеходного перехода на границе.

Читайте такжеЕгипет прекращает авиасообщение с 19 мартаКак передает корреспондент УНИАН, об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил на брифинге относительно плана действий МИД в связи с пандемией коронавирус.

По словам министра, решением правительства Польши был закрыт пешеходный переход «Шегини – Медика».

«Мы, к сожалению, с грустью восприняли это решение. Потому что мы считаем, что, учитывая экономические возможности многих людей, им бы было легче пешком пересечь границу», – заявил Кулеба.

Как отметил министр, Украина ведет диалог с польскими партнерами, чтобы этот переход открыть: «Но пока ответа нет. Насколько мне известно, там с польской стороны поставлены железобетонные блоки, которые препятствуют доступу».

По его словам, ведется работа с польской стороной над решением некоторых вопросов, которые возникают с польской стороны на пропускном пункте «Ягодин», для увеличения его пропускной способности в сторону Украины.

Как сообщал УНИАН, на границе с Польшей пропуск транспорта осуществляется во Львовской области в пунктах пропуска «Рава-Русская – Гребенное» и «Краковец – Корчова», в Волынской области – «Ягодин – Дорохуск». Пропуск пешеходов не осуществляется.