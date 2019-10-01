Из-за сильного ветра аэропорт в Одессе не может принимать самолеты (видео)

Рейсы перенаправляют в соседние аэропорта.

В аэропорту Одессы не летная погода. Из-за сильного ветра, от которого сейчас страдает город, пассажирские самолеты не могут безопасно приземляться на аэродроме.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Все запланированные рейсы перенаправляют в соседние аэропорта. Так самолет, летевший из Риги, вернулся в Борисполь, а самолет из Стамбула пошел на посадку в Молдову.

"Погодные условия изменились - ветер очень сильный. Он такой, что ограничивает возможность принятия решения командира экипажа и членов экипажа на посадку", - рассказал директор аэропорта Павел Прусак.

Напомним, вечером 30 сентября Львовом пронесся сильный ураган, который сопровождался дождем. Мощный дождь и ветер повалили с десяток деревьев. Некоторые попадали на припаркованные машины, другие - перегородили проезд транспорта по нескольким улицам. Еще несколько стволов упали на электропровода, следовательно, в городе остановился электротранспорт. Металлическая конструкция парковки одного из супермаркетов повредила сразу два автомобиля. Пострадавших, предварительно, нет.