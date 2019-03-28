"Борисполь" сохранил третье место в рейтинге аэропортов Восточной Европы по версии Skytrax

Также в пятерку вошли аэропорты Бухареста и Белграда.

Крупнейший украинский международный аэропорт "Борисполь" сохранил третье место в рейтинге "самые Лучшие аэропорты в Восточной Европе 2019" от британской консалтинговой компании Skytrax.

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Как сообщается на сайте Skytrax, первое место в этой категории занял еропорт "Будапешт", на втором - "Таллин". Также в пятерку вошли аэропорты Бухареста и Белграда.

В топ-10 вошли воздушные гавани Тбилиси, Риги, Братиславы, Загреба и Софии.

В рейтинге "самые Лучшие аэропорты в Восточной Европе 2018" от Skytrax "Борисполь" также занял третье место.

Skytrax - британская частная консалтинговая компания, специализирующаяся на изучении качества предоставляемых услуг различными авиакомпаниями и аэропортами.