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На Закарпатье двое туристов сорвались на внедорожнике в ущелье и погибли (фото)

17:12, 15 сентября 2018
Новости туризма
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На Раховщине двое туристов сорвались на внедорожнике в ущелье и погибли / фото moskal.in.ua

Об этом сообщил председатель Закарпатской областной государственной администрации Геннадий Москаль на своем официальном сайте.

Отмечается, что в субботу, 15 сентября, утром возле горы Близница в Раховском районе один из туристов, проходивший по известному маршруту «Вершина Свидовца», увидел в ущелье разбитый внедорожник.

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«Спасатели, выехавшие на место, обнаружили в автомобиле тела двоих мужчин. Как выяснилось, 48-летний киевлянин и его 27-летний сын приехали на автомобиле Dodge RAM в Карпаты покататься по Свидовецкому массиву, однако во время поездки возле Близницы сорвались в глубокое ущелье», - подчеркнул Москаль.

По его словам, к сожалению, оба погибли на месте.

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Теги: #Закарпатье#туристы