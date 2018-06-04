Культурное путешествие по Европе: куда ездят украинцы, подскажет Avtovokzal.ua

Если вы никогда не были фанатом безмятежного отдыха и даже в отпуске ищите, чем бы занять голову и как себя развлечь, то вам срочно нужно отправляться в культурный тур по Европе. И не просто культурный, а в придачу еще и познавательный, недорогой и насыщенный. И конечно нужно успеть посмотреть все достопримечательности. Куда в этом году стоит поехать любопытному туристу, расскажет Avtovokzal.ua.

Отпуск в Польше

Города Польши просто лидируют по количеству международных автобусных рейсов из Украины. Некоторые украинцы едут на заработки, но другие едут для посещения уникального Кракова, современной Варшавы и проевропейского Вроцлава.

Количество пассажиров едущих в Польшу возрастает с каждым годом еще и потому, что многие едут для самостоятельного путешествия по Европе, ведь из Польши рейсы выезжают по общеевропейским направлениям.

Культурное просвещение в Берлине

Столица Германии известна путешественникам как средоточие наследия особой нации. У страны в целом непростое прошлое, но изобилие музеев, театров и пеших экскурсий не может не радовать. Если вы окажетесь в Берлине, то «must see list» должен содержать следующие пункты:

1. «Музейный остров», который включен во Всемирное наследие ЮНЕСКО. Не переживайте, никуда плыть не придется - островом жители столицы называют отдельный квартал, полностью посвященный архитектурному и культурному наследию страны. Сюда стекаются туристы со всего города и не мудрено, ведь здесь даже не нужно составлять развлекательную программу, так как удачное расположение достопримечательностей позволяет осмотреть все за день.

2. Осмотр Рейхстага - самого посещаемого здания парламента в мире. Заказать билеты можно через интернет, и вы не будете разочарованы увиденным. Огромный стеклянный купол, символизирующий воссоединение Германии, уже издалека приковывает к себе внимание.

3. Выставка граффити… на берлинской стене, разумеется. Пройти мимо этого памятника просто невозможно, так как он тянется на четыре гектара и является важной частью истории страны.

Если вы раздумываете, как удобнее всего добраться до Берлина, то смело выбирайте автобусные путешествия: комфорт и незабываемые впечатления вам обеспечены, к тому же это гораздо дешевле поездов и самолетов. Цена на билет будет составлять приблизительно 1500 гривен и зависит от точки отправления, а рейсы можно просто посмотреть на www.avtovokzal.ua.

Две стороны Рима

Посетить столицу Италии стоит уже потому, что в этом городе органично сплетаются прошлое и настоящее: заметить контраст почти невозможно, что делает Рим уникальным. Добираться до него на автобусе очень удобно, так как столица - это крупный транспортный и культурный узел.

1. Находясь в Риме, поступай как римлянин. Поэтому каждый уважающий себя турист должен посетить Колизей - грандиозное сооружение Древнего Рима. Если у вас хорошо развита фантазия, то вы даже сможете представить, как в амфитеатре проводились жестокие гладиаторские бои, чтобы погрузиться в величественную атмосферу.

2. Художники и дизайнеры обязательно должны побывать на руинах Римского форума - ощущение нереальности происходящего будет преследовать вас всю экскурсию, так как древнеримские храмы и базилики перемежаются с современным миром.

Дорога до Италии неблизкая, но по пути следования автобус будет останавливаться в крупных городах Европы. Чтобы насладиться поездкой, рекомендуем вам заранее изучить маршрут и подготовить фотоаппарат, так как каждая остановка наградит уникальным опытом. До Рима автобусы ездят дважды в неделю, а билеты стоят 2500-3000 гривен, но из Польши можно ехать хоть каждый день, и при этом, цена билета будет дешевле.

Вильнюс становится популярным из-за отсутствия языкового барьера и радует приемлемыми ценами.

Прага всегда была одним из самых известных туристических центров и при этом стоимость проезда туда вовсе не фантастическая.

Минск и Гомель всегда были очень посещаемы, но в последние годы наблюдается приток туристов именно из-за особого колорита этой страны.

В Европе осталось еще много интересных городов и стран, в которые можно доехать на автобусе всего лишь с одной пересадкой через Польшу. К примеру, в страны Северной и Южной Европы можно ехать с пересадкой, или даже Париж и Вену можно посетить, если хорошо спланировать поездку.

Путешествуя по Европе, вы можете составить собственный уникальный маршрут и побывать в разнообразных странах и городах. Количество направлений, по которым ездят автобусы, вас приятно удивят, а низкие цены билетов на www.avtovokzal.ua порадуют даже самого заядлого любителя поездок.