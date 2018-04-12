Украинский лоукостер SkyUp получит первые самолеты уже в апреле-мае

Сейчас компания проходит сертификацию, которую планируется завершить до 19 апреля. После этого будет выполнен первый рейс, скорее всего, в Шарм-эль-Шейх.

Первый украинский лоукост-авиаперевозчик SkyUp ожидает получить свои первые три самолета уже в апреле-мае 2018 года.

Об этом сообщает avianews.com со ссылкой на пресс-службу авиаперевозчика.

Отмечается, что первыми во флот поступят два 189-местных Boeing 737-800 2013 года выпуска, ранее летавшие в Malaysia Airlines. Третий борт - 149-местный Boeing 737-700 - пополнит парк SkyUp предположительно в мае этого года.

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"Все самолеты будут иметь фирменную ливрею до конца года. Предположительно в апреле будет покрашен первый самолет", - сообщили в SkyUp.

При этом в компании рассказали, что на данный момент авиаперевозчик проходит процесс сертификации, который планируется завершить 18-19 апреля. После этого планируется выполнить первый рейс SkyUp, скорее всего, по маршруту Киев - Шарм-эль-Шейх.

Первый украинский лоукост планирует базироваться в аэропорту "Киев им. Сикорского" (Жуляны). Соответствующий договор авиаперевозчик уже заключил.

Как сообщал УНИАН, в середине декабря 2017 года министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян сообщил, что первая национальная авиакомпания в сегменте дешевых авиаперевозок SkyUp начнет работу в апреле 2018 года.