Это произошло из-за разрыва волоконно-оптического канала передачи данных.

В Херсонской области ухудшилось качество связи и покрытие интернета.

Об этом сообщает Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины.

В частности, "операторы и провайдеры сегодня фиксируют снижение качества связи и покрытие интернета на Херсонщине из-за разрыва волоконно-оптического канала передачи данных".

Сообщается, что специалисты уже работают над восстановлением связи.

Как сообщал УНИАН, 1 мая стало известно, что оккупанты отключили связь и интернет в Херсонской и части Запорожской областей, запустив фейковые истории о том, что соответствующее распоряжение дала украинская власть.

По состоянию на утро 3 мая все операторы мобильной связи, используя резервные каналы питания, возобновили поставки связи в городе Херсоне и Херсонской области. Днем также были возобновлены поставки фиксированной связи.

4 мая оккупанты в Херсоне снова прибегли к попытке отключить оборудование, отвечающее за связь. Русские повредили оптоволоконную сеть и отключили коммутационное оборудование, однако работа оборудования была восстановлена другим путем, используя резервные каналы питания, отметили в Госспецсвязи.

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