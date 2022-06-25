Дудл интерактивный и изображает моменты из жизни маленькой еврейки, которые она описывала в своем печально известном "Дневнике Анны Франк".

Google почтил память жертвы Холокоста Анны Франк и посвятил новый дудл 75-летию публикации ее мемуаров - "Дневника Анны Франк".

В интерактивном дудле продемонстрированы цитаты из дневника Франк, которая после прихода Адольфа Гитлера к власти была отправлена в концлагеря и скончалась там от тифа. В цитатах можно прочитать о том, что пережила она, ее друзья и семья, которые более двух лет скрывались от нацистов.

Дудлы были запущены в более чем 25 странах, включая Германию, США, Великобританию и Украину.

Так же Google опубликовал статистику Google Trends, демонстрирующую тенденции поиска Анны Франк по всему миру, чтобы показать заинтересованность пользователей этой темой. Как оказалось, "Анна Франк" является одной из 60 ведущих поисковых тем, связанных с еврейской культурой, а дом в Амстердаме, в котором девочка вместе с семьей скрывалась от нацистов, "гуглится" чаще, чем музей Ван Гога, также расположенный в столице Нидерландов.

Отмечается, что дудлы были созданы арт-директором Google Doodle Токой Майер. К созданию проекта присоединились и представители фонда Anne Frank Fonds Basel Ив Кугельманн и Барбара Элдридж.

— Google India (@GoogleIndia) June 25, 2022

Справка УНИАН. "Дневник Анны Франк" стал одним из самых читаемых научно-популярных произведений в истории. Мемуары еврейской девочки, переведенные более чем на 80 языков, сегодня являются незаменимым пособием в школах.

Семья Анны Франк была найдена и арестована 4 августа 1944 года. Девочка с родителями отправили ​​в центр заключения нацистской секретной службой, где они были вынуждены выполнять принудительные работы. Позже их депортировали в концентрационный лагерь Освенцим в Польше. Там они жили в очень ограниченном пространстве и в антисанитарных условиях.

Через несколько месяцев Анну и Марго Франк отправили в концлагерь Берген-Бельзен в Германии. Помимо жестоких преднамеренных убийств заключенных нацистскими войсками, в этих местах быстро распространялись смертельные болезни.

Анне Франк было всего 15 лет, когда она скончалась от тифа.

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