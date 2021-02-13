Юлиане Зайфарт / Фото facebook.JulianeSeyfarth

Немецкая прыгунья с трамплина Юлиане Зайфарт отважилась на интимную фотосессию для американского мужского лайф-стайл журнала развлекательного характера Playboy.

Одну из фотографий 30-летняя спортсменка обнародовала в Instagram. 

фото instagram.juliane_seyfarth

"Королева","Чистый бриллиант", "Невероятно женственная", - сходят с ума в комментариях к фото фолловеры. 

Заметим, что Юлиане ранее тоже регулярно радовала поклонников жаркими фото.

фото instagram.juliane_seyfarth
фото instagram.juliane_seyfarth
фото instagram.juliane_seyfarth
фото instagram.juliane_seyfarth
фото instagram.juliane_seyfarth
фото instagram.juliane_seyfarth
фото instagram.juliane_seyfarth
фото instagram.juliane_seyfarth

Читайте также"Фигура словно песочные часы": бывшая боксерша показала жаркие фото

Вас также может заинтересовать:

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Будрин Артем