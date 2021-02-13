Юлиане Зайфарт / Фото facebook.JulianeSeyfarth
Немецкая прыгунья с трамплина Юлиане Зайфарт отважилась на интимную фотосессию для американского мужского лайф-стайл журнала развлекательного характера Playboy.
Одну из фотографий 30-летняя спортсменка обнародовала в Instagram.
фото instagram.juliane_seyfarth
"Королева","Чистый бриллиант", "Невероятно женственная", - сходят с ума в комментариях к фото фолловеры.
Заметим, что Юлиане ранее тоже регулярно радовала поклонников жаркими фото.
фото instagram.juliane_seyfarth
фото instagram.juliane_seyfarth
фото instagram.juliane_seyfarth
фото instagram.juliane_seyfarth
фото instagram.juliane_seyfarth
фото instagram.juliane_seyfarth
фото instagram.juliane_seyfarth
фото instagram.juliane_seyfarth
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