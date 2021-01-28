Ярослава Магучих взяла высоту 2 метра.

Украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих одержала победу на первых международных соревнованиях в новом сезоне. Турнир UdinJump проходил на территории Италии - в городке Удине.

19-летней звезде отечественной легкой атлетики покорилась высота ровно 2 метра. Уже в первой попытке Ярослава гарантировала себе победу. Далее Магучих захотела обновить рекорд Украины в помещениях (2,02 м), который она в начале года повторила на стартах в Киеве.

Но эту высоту 2,03 м Магучих не покорила. Обе попытки получились неудачными.

Несмотря на это, преимущество украинки над вторым местом, которое взяла итальянская спортсменка Алессия Трост, составила 7 см. Третьей стала словенка Маруся Чернюк с результатом 1,86 метра.

Напомним, что Магучих признана лучшей молодой легкоатлеткой мира по версии Международной ассоциации легкоатлетических федераций IAAF по итогам 2019 года.

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Автор: Будрин Артем