Украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих одержала победу на первых международных соревнованиях в новом сезоне. Турнир UdinJump проходил на территории Италии - в городке Удине.
19-летней звезде отечественной легкой атлетики покорилась высота ровно 2 метра. Уже в первой попытке Ярослава гарантировала себе победу. Далее Магучих захотела обновить рекорд Украины в помещениях (2,02 м), который она в начале года повторила на стартах в Киеве.
Но эту высоту 2,03 м Магучих не покорила. Обе попытки получились неудачными.
Несмотря на это, преимущество украинки над вторым местом, которое взяла итальянская спортсменка Алессия Трост, составила 7 см. Третьей стала словенка Маруся Чернюк с результатом 1,86 метра.
Напомним, что Магучих признана лучшей молодой легкоатлеткой мира по версии Международной ассоциации легкоатлетических федераций IAAF по итогам 2019 года.
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