Семен Новиков стал бронзовым призером / фото United World Wrestling
На индивидуальном Кубке мира в Белграде завершились выступления борцов греко-римского стиля.
По итогам соревнований украинцы Николай Кучмий и Семен Новиков завоевали бронзовые награды.
Кучмий стал третьим в весовой категории до 130 кг. В "бронзовом финале" украинец вырвал волевую победу у армянского борца Давида Овасапяна со счетом 4:2.
Новиков завоевал бронзу в весе до 87 кг. В схватке за третье место украинец уверенно победил иранца Хоссейна Ахмада Нури -12:4.
С двумя наградами украинцы заняли восьмое место в командном зачете среди борцов греко-римского стиля.
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