Два украинца выиграли награды в соревнованиях по греко-римской борьбе.

На индивидуальном Кубке мира в Белграде завершились выступления борцов греко-римского стиля.

По итогам соревнований украинцы Николай Кучмий и Семен Новиков завоевали бронзовые награды.

Кучмий стал третьим в весовой категории до 130 кг. В "бронзовом финале" украинец вырвал волевую победу у армянского борца Давида Овасапяна со счетом 4:2.

Новиков завоевал бронзу в весе до 87 кг. В схватке за третье место украинец уверенно победил иранца Хоссейна Ахмада Нури -12:4.

С двумя наградами украинцы заняли восьмое место в командном зачете среди борцов греко-римского стиля.

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Автор: Антон Дударь