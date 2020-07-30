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Утверждено место проведения двух матчей гандбольной сборной Украины против России

19:24, 30 июля 2020
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Украина сыграет с Россией в ноябре / фото rushandball.ru

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Об этом сообщила пресс-служба Федерации гандбола России.

Игры пройдут 5 и 7 ноября во Дворце спорта "Уручье".

Отметим, что в 2015 году в рамках отбора на Евро-2016 Украина и Россия уже встречались в Минске. 

Напомним, кроме россиян, соперниками украинской сборной будут также Фарерские острова и Чехия.

Поединки квалификации будут проходить с ноября 2020 года по май 2021-го. В финальную частью турнира выйдут первые две команды каждой из групп, а также четыре лучшие сборные, которые займут третьи места.

УНИАН ранее сообщал о том, что лучший гандбольный клуб Украины выступит в обновленной Лиге чемпионов.

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