Илья Марченко одержал победу, а Сергей Стаховский уступил.

5 марта состоялись первые поединки в рамках матчевой встречи Первой мировой группы Кубка Дэвиса между сборными Украины и Израиля. Команды встречаются в Киеве.

По итогам первого дня счет равный - 1:1.

В первом матче Илья Марченко обыграл Даниэля Цукермана. Украинцу понадобилось около двух часов, чтобы одержать волевую победу в трех сетах - 1:6, 6:3, 6:2.

Читайте также"Это супер": известный теннисист поддержал переход сферы обслуживания на украинский языкСергей Стаховский выиграть свой матч против Эдана Лешема не сумел - 3:6, 6:3, 2:6.

Во второй день (6 марта) запланирована парная встреча Даниила Калиниченко и Дениса Молчанова против Йонатана Эрлиха и Ишая Олиэля. Кроме того, Марченко предстоит сыграть с Лешемом, а Стаховскому - с Цукерманом.

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Автор: Антон Дударь