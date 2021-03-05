5 марта состоялись первые поединки в рамках матчевой встречи Первой мировой группы Кубка Дэвиса между сборными Украины и Израиля. Команды встречаются в Киеве.
По итогам первого дня счет равный - 1:1.
В первом матче Илья Марченко обыграл Даниэля Цукермана. Украинцу понадобилось около двух часов, чтобы одержать волевую победу в трех сетах - 1:6, 6:3, 6:2.
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Во второй день (6 марта) запланирована парная встреча Даниила Калиниченко и Дениса Молчанова против Йонатана Эрлиха и Ишая Олиэля. Кроме того, Марченко предстоит сыграть с Лешемом, а Стаховскому - с Цукерманом.
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