Легендарный американский гольфист Тайгер Вудс попал в автомобильную аварию в Лос-Анджелесе.
Как сообщает GolfDigest, в ДТП попал только автомобиль Вудса, который вылетел с дороги и перевернулся.
Читайте такжеДвукратного чемпиона "Формулы-1" Фернандо Алонсо сбила машинаЧтобы освободить спортсмена, спасателям пришлось разрезать автомобиль. Вудс находился в сознании. Он был пристегнут ремнем безопасности, что позволило ему избежать более серьезных последствий аварии.
Шериф округа Лос-Анджелес Алекс Вильянуэва заявил, что Вудс ехал на "относительно большей скорости, чем положено"
45-летний Вудс был доставлен в госпиталь с множественными травмами ног. В частности, он получил "оскольчатые открытые переломы" верхней и нижней части большеберцовой и малоберцовой костей правой ноги, а также повреждение костей голеностопного сустава и травму мышц и мягких тканей ноги.
Сейчас он находится в сознании и восстанавливается после перенесенной операции.
Ariel View of the Tiger Woods car accident site. Latest update is he is in surgery due to multiple leg injuries.— Nick Hayden (@SportsBizNick) February 23, 2021
Stay tuned for more updates. Praying for a speedy recovery. #tigerwoods
pic.twitter.com/8aaiNivZ21
Тайгер Вудс: чем он известен
- Тайгер Вудс - самый известный гольфист мира. Он является 15-кратным победителем турниров серии "Мэйджор" (второе место в истории).
- Всего за карьеру Вудс выиграл 80 турниров PGA Тура и 40 турниров Европейского тура. Он был первой клюшкой планеты на протяжении рекордных 623 недель.
- Вудс стал первым спортсменом-миллиардером, при этом большую часть денег он заработал на рекламе.
- По разным причинам Вудс несколько раз прерывал свои выступления. На данный момент он занимает 50-ю позицию в рейтинге лучших гольфистов мира.
- В 2009 году Вудс уже попадал в автомобильную аварию, а в 2017-м был задержан полицией в невменяемом состоянии из-за чрезмерного употребления лекарств. Позже он прошел лечение в реабилитационной клинике.
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