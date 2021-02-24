Гольфист Тайгер Вудс уже перенес операцию.

Легендарный американский гольфист Тайгер Вудс попал в автомобильную аварию в Лос-Анджелесе.

Как сообщает GolfDigest, в ДТП попал только автомобиль Вудса, который вылетел с дороги и перевернулся.

Читайте такжеДвукратного чемпиона "Формулы-1" Фернандо Алонсо сбила машинаЧтобы освободить спортсмена, спасателям пришлось разрезать автомобиль. Вудс находился в сознании. Он был пристегнут ремнем безопасности, что позволило ему избежать более серьезных последствий аварии.

Шериф округа Лос-Анджелес Алекс Вильянуэва заявил, что Вудс ехал на "относительно большей скорости, чем положено"

45-летний Вудс был доставлен в госпиталь с множественными травмами ног. В частности, он получил "оскольчатые открытые переломы" верхней и нижней части большеберцовой и малоберцовой костей правой ноги, а также повреждение костей голеностопного сустава и травму мышц и мягких тканей ноги.

Сейчас он находится в сознании и восстанавливается после перенесенной операции.

Ariel View of the Tiger Woods car accident site. Latest update is he is in surgery due to multiple leg injuries.



Stay tuned for more updates. Praying for a speedy recovery. #tigerwoods



pic.twitter.com/8aaiNivZ21 — Nick Hayden (@SportsBizNick) February 23, 2021

Тайгер Вудс: чем он известен

Тайгер Вудс - самый известный гольфист мира. Он является 15-кратным победителем турниров серии "Мэйджор" (второе место в истории).

Всего за карьеру Вудс выиграл 80 турниров PGA Тура и 40 турниров Европейского тура. Он был первой клюшкой планеты на протяжении рекордных 623 недель.

Вудс стал первым спортсменом-миллиардером, при этом большую часть денег он заработал на рекламе.

По разным причинам Вудс несколько раз прерывал свои выступления. На данный момент он занимает 50-ю позицию в рейтинге лучших гольфистов мира.

В 2009 году Вудс уже попадал в автомобильную аварию, а в 2017-м был задержан полицией в невменяемом состоянии из-за чрезмерного употребления лекарств. Позже он прошел лечение в реабилитационной клинике.

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Автор: Антон Дударь