Наоми Осака смогла победить соперницу из США Брэйди Дженнифер.

На Australian Open-2021 в женском одиночном разряде прошел финальный поединок, в котором встречались японка Наоми Осака и представительница США Дженнифер Брэди.

Соперницы провели на корте 1 час и 19 минут.

Японская спортсменка очень уверенно одолела соперницу в двух сетах 4:6, 3:6. Это второй титул Australian Open для Осаки. В 2019 году она впервые завоевала этот "Большой шлем".

Напомним, что 23-летняя японка теперь имеет в общей сложности 4 "Больших шлема", поскольку дважды выигрывала US Open. Звездная теннисистка четыре раза была в финалах и ни разу в них не проиграла.

Со следующей недели Осака поднимется на вторую ступеньку мирового женского рейтинга WTA, поскольку сейчас она на третьей. Ее соперница по финалу Брэди сделает "скачек" с 24-й позиции - на 13-тую.

Заметим, что Осака является самой влиятельной теннисисткой мира. Журнал Time обнародовал топ-100 самых влиятельных людей мира. Осака заняла очень высокую строчку, и среди всех спортсменов ее достижения отметили больше всего. Прежде всего, за то, что Наоми не оставалась в стороне от социальных проблем и озвучивала активную позицию по проблеме расизма и полицейского произвола.

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Australian Open-2021: главное

Australian Open проходит в Мельбурне с 8 по 21 января 2021 года. Общий призовой фонд составляет 80 миллионов долларов.

Ранее турнир "Большого шлема" покинули Сергей Стаховский и Марта Костюк.

На стадии 1/8 финала соревнование покинула Элина Свитолина.

21 февраля в мужском одиночном разряде пройдет финальный поединок, в котором встретятся серб Новак Джокович (АТР №1) и россиянин Даниил Медведев (АТР №4).

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Автор: Будрин Артем