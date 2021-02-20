Наоми Осака / фото REUTERS

На Australian Open-2021 в женском одиночном разряде прошел финальный поединок, в котором встречались японка Наоми Осака и представительница США Дженнифер Брэди. 

Соперницы провели на корте 1 час и 19 минут.

Японская спортсменка очень уверенно одолела соперницу в двух сетах 4:6, 3:6. Это второй титул Australian Open для Осаки. В 2019 году она впервые завоевала этот "Большой шлем". 

Напомним, что 23-летняя японка теперь имеет в общей сложности 4 "Больших шлема", поскольку дважды выигрывала US Open. Звездная теннисистка четыре раза была в финалах и ни разу в них не проиграла.

Со следующей недели Осака поднимется на вторую ступеньку мирового женского рейтинга WTA, поскольку сейчас она на третьей. Ее соперница по финалу Брэди сделает "скачек" с 24-й позиции - на 13-тую. 

Заметим, что Осака является самой влиятельной теннисисткой мира. Журнал Time обнародовал топ-100 самых влиятельных людей мира. Осака заняла очень высокую строчку, и среди всех спортсменов ее достижения отметили больше всего. Прежде всего, за то, что Наоми не оставалась в стороне от социальных проблем и озвучивала активную позицию по проблеме расизма и полицейского произвола.  

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Автор: Будрин Артем