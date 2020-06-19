По специальному приглашению: лучший гандбольный клуб Украины выступит в обновленной Лиге чемпионов

"Мотор" выступит на турнире, несмотря на сокращение количества участников.

19 июня организаторы гандбольной Лиги чемпионов опубликовали список участников турнира в следующем сезоне - среди них нашлось место запорожскому "Мотору".

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Об этом сообщила пресс-служба Европейской федерации гандбола.

"Мотор" стал обладателем одного из шести специальных приглашений (wild card - прим.), на которые претендовали 14 клубов. Лига чемпионов сократила количество участников с 28 до 16, поэтому попасть на турнир стало гораздо сложнее.

Украинский клуб в восьмой раз подряд выступит на первенстве лучших команд континента.

Напомним, недавно было принято решение о досрочном завершении гандбольной Суперлиги Украины из-за пандемии коронавируса. "Мотор" в восьмой раз в истории стал чемпионом национального первенства.

Как сообщал УНИАН, в марте запорожский клуб не сумел выйти в полуфинал SEHA-лиги.

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