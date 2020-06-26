Матчи теннисных сборных Украины в Кубке Дэвиса и Кубке Федерации перенесены на 2021 год

Проведение турниров пришлось отложить из-за текущей ситуации с пандемией коронавируса в мире.

Матчи мужского Кубка Дэвиса и женского Кубка Федерации перенесены на 2021 год в связи с пандемией коронавируса.

Матчевая встреча мужской сборной Украины против сборной Израиля в рамках Первой мировой группы Кубка Дэвиса состоится в марте или сентябре следующего года, сообщает пресс-служба соревнований.

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Финальные матчи Кубка Дэвиса состоятся в Мадриде с 22 по 28 ноября 2021 года. 18 сборных будут разбиты на 6 групп.

Как сообщает пресс-служба FedCup, матч плей-офф Кубка Федерации между сборной Украины и сборной Японии, который должен был пройти еще в апреле, перенесен на 5-6 февраля 2021 года.

Финал Кубка Федерации пройдет в Будапеште с 13 по 18 апреля 2021 года. Трофей разыграют 12 команд, которые будут разбиты на 4 группы.

Как сообщал УНИАН, возобновление теннисного сезона намечено на 14 августа.

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