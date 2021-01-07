Немецкий город Оберхоф принимает эстафету от австрийского Хохфильцена.

С 8 по 10 января в немецком Оберхофе пройдет пятый этап Кубка мира по биатлону 2020-2021.

В рамках этого этапа запланировано шесть гонок.

Расписание пятого этапа

8 января

12.25. Спринт, женщины, 7 км

Прямая трансляция: "UA: ПЕРШИЙ", "Eurosport 1", официальный сайт IBU.

15.10. Спринт, мужчины, 10 км

Прямая трансляция: "UA: ПЕРШИЙ", "Eurosport 1", официальный сайт IBU.

9 января

13.40. Женщины, гонка преследования, 10 км

Прямая трансляция: "UA: ПЕРШИЙ", "Eurosport 1", официальный сайт IBU.

15.30. Мужчины, гонка преследования, 12,5 км

Прямая трансляция: "UA: ПЕРШИЙ", "Eurosport 1", официальный сайт IBU.

10 января

12.25. Смешанная эстафета

Прямая трансляция: "Суспільне спорт"", "Eurosport 1", официальный сайт IBU.

15.35. Смешанная эстафета (супермикст)

Прямая трансляция: "UA: ПЕРШИЙ", "Eurosport 1", официальный сайт IBU.

Читайте такжеПобеда в конкурсе стрелков и неудачный финиш: как украинские биатлонисты выступили в Рождественской гонке

Кубок мира по биатлону 2020-2021: результаты сезона

После трех этапов в общем зачете Кубка мира у мужчин лидирует Йоханнес Бе (428 очков), который опережает Стурлу Легрейда (373) и Себастьяна Самуэльссона (344).

У женщин на первом месте в общем зачете Марте Олсбю-Ройселанд (415 зачетных пунктов). В тройке также Ханна Эберг (378) и Тирил Экхофф (346).

Лучший результат среди представителей женской и мужской сборных Украины - у Дарьи Блашко, которая в общем зачете занимает 24-ю позицию. В ее активе 131 очко.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Budrin Artem