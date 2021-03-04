Кори Сэндхаген нокаутировал другого американца / фрагмент из видео
Американец Кори Сэндхаген признан автором лучшего нокаута по итогам февраля в смешанных единоборствах.
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На турнире UFC Fight Night 184 в Лас-Вегасе Сэндхаген нокаутировал своего соотечественника Фрэнки Эдгара.
Сэндхаген победил уже на 28-й секунде боя. Он эффектно "вырубил" соперника ударом с колена в прыжке.
В активе Сэндхагена 14 побед и 2 поражения в ММА.
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