Британские спортсмены принимали экспериментальное вещество перед Олимпиадой-2012 - СМИ

Сборная Великобритании могла изменить физическое состояние своих спортсменов с помощью специального энергетика.

Часть сборной Великобритании перед Олимпиадой-2012 в Лондоне принимала экспериментальное вещество, которое могло повлиять на результаты спортсменов.

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Расследование провело издание Daily Mail.

По информации источника, 91 британский топ-спортсмен принимал энергетический напиток DeltaG в рамках проекта UK Sport - национального агентства, которое отвечает за инвестиции в олимпийский и паралимпийский спорт.

В UK Sport были подготовлены документы о неразглашении спортсменами об участии в эксперименте, а также об освобождении государства от ответственности. В бумагах, которые подписывали участники проекта, было указано, что напиток может не соответствовать правилам международного антидопингового кодекса. Все последствия возлагались на спортсмена.

В напитке содержалась синтетическая версия кетонов, которые синтезируются в печени и могут повышать выносливость. Вещество изначально создавалось при поддержке Министерства обороны США для спецназа.

При этом из UK Sport в Антидопинговое агентство Великобритании и WADA поступал запрос по данному вопросу. На тот момент кетоны не были включены в список запрещенных веществ.

Позже более 40% атлетов отказались от напитка из-за побочных эффектов. Часть спортсменов поступила аналогично из-за отсутствия положительного влияния на организм. Среди участников проекта были легкоатлеты, велосипедисты, пловцы и другие.

С 2018 года DeltaG поступил в продажу как пищевая добавка.

Сборная Великобритании на Играх-2012 завоевала 29 золотых, 17 серебряных и 19 бронзовых медалей, заняв третье место в медальном зачете вслед за США и Китаем.

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