Главный тренер мужской и женской сборных Украины по биатлону Юрай Санитра объявил состав команд на чемпионат мира-2021 в Поклюке.
Об этом сообщает biathlon.com.ua.
В состав женской сборной Украины вошли Юлия Джима, Дарья Блашко, Елена Пидгрушная, Валя Семеренко, Вита Семеренко и Анастасия Меркушина.
Мужскую сборную будут представлять Дмитрий Пидручный, Артем Прима, Антон Дудченко, Артем Тищенко и Богдан Цымбал.
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Напомним, на данный момент некоторые биатлонисты участвуют в чемпионате Европы. В частности, Артем Прима уже выиграл золотую медаль, а Анастасия Меркушина - серебряную.
Чемпионат мира по биатлону-2021: что нужно знать
- ЧМ-2021 пройдет с 10 по 21 февраля в Поклюке.
- В рамках соревнований будет разыграно десять комплектов медалей: 6 - в личных гонках и 4 - в эстафетах.
- На прошлогоднем чемпионате мира Украина завоевала одну медаль - бронзу в женской эстафете.
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