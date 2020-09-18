Шведский спортсмен Арман Дюплантис побил мировой рекорд украинца Сергея Бубки в прыжках с шестом на открытых стадионах.
На этапе "Бриллиантовой лиги" в Риме Дюплантис прыгнул на 6 метров 15 сантиметров.
Таким образом, он на 1 сантиметр побил рекорд Бубки, установленный еще в 1994 году.
Бубка уже отреагировал на падение своего рекорда в Twitter:
"Поздравляю Армана с тем, что он побил мой рекорд. Потрясающий результат. Счастлив за него и его родителей. Они прекрасные люди. А также счастлив за легкую атлетику и спорт в целом, потому что у нас есть такая яркая звезда на годы вперед. Всего лучшего и вперед к новым высотам!".
20-летний Дюплантис также является обладателем мирового рекорда в помещениях. Его лучший результат - 6,18 метра.
Вас также могут заинтересовать другие новости легкой атлетики
- Украинский легкоатлет стал призером чемпионата Европы после дисквалификации россиянина
- Украинская легкоатлетка выиграла турнир в Германии с личным рекордом сезона (видео)
- Украинская легкоатлетка Левченко стала победительницей турнира в Загребе
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram