Арман Дюплантис установил новый мировой рекорд в прыжках с шестом.

Шведский спортсмен Арман Дюплантис побил мировой рекорд украинца Сергея Бубки в прыжках с шестом на открытых стадионах.

На этапе "Бриллиантовой лиги" в Риме Дюплантис прыгнул на 6 метров 15 сантиметров.

Таким образом, он на 1 сантиметр побил рекорд Бубки, установленный еще в 1994 году.

Бубка уже отреагировал на падение своего рекорда в Twitter:

"Поздравляю Армана с тем, что он побил мой рекорд. Потрясающий результат. Счастлив за него и его родителей. Они прекрасные люди. А также счастлив за легкую атлетику и спорт в целом, потому что у нас есть такая яркая звезда на годы вперед. Всего лучшего и вперед к новым высотам!".

20-летний Дюплантис также является обладателем мирового рекорда в помещениях. Его лучший результат - 6,18 метра.

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Автор: Антон Дударь